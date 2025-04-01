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"فايزر" تفتح مركزاً جديداً للبحث والتطوير في بكين

"فايزر" تفتح مركزاً جديداً للبحث والتطوير في بكين
1 ابريل 2025 11:53

افتتحت شركة الأدوية الأميركية "فايزر" مركزاً جديداً للبحث والتطوير في مجمع الصناعات الحيوية داخل منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين.وقال نائب رئيس الشركة مايكل كوربون، إن من المتوقع أن يتزايد الطلب على الأدوية واللقاحات المبتكرة، وذلك في ظل شيخوخة السكان في الصين.وأضاف أن مركز البحث والتطوير الجديد في بكين يهدف إلى تسريع عملية التطوير العالمي المتزامن للأدوية المبتكرة، ما يعود بالنفع على المرضى في أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.وبحسب وسائل اعلام صينية يعتبر هذا المركز الثالث من نوعه الذي تدشنه فايزر في الصين، حيث تهدف المنشأة الجديدة إلى تعزيز وجود الشركة في منظومة تطوير الأدوية في البلاد، وهو ما سيسهم في دمج الصين بالممارسات السريرية منذ المراحل المبكرة، إضافة إلى إشراكها في جميع الدراسات المحورية للمرحلة الثالثة.من جهتها أبرمت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترا زينيكا اتفاقية في وقت سابق من الشهر الجاري لاستثمار 2.5 مليار دولار في بكين على مدى السنوات الخمس المقبلة.إلى جانب ذلك، أطلقت شركة التكنولوجيا الطبية ميدترونيك أول قاعدة لها للابتكار في الرعاية الصحية الرقمية في مجمع الصناعات الحيوية ذاته.وتحتضن منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين حوالي 5000 شركة متخصصة في مجالات الطب والرعاية الصحية، من بينها كبريات شركات الأدوية العالمية مثل إيلي ليلي وفايزر وباير وأسترا زينيكا ومدترونيك.

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