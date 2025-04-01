الثلاثاء 1 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اكتشاف حقل نفطي ضخم في بحر الصين الجنوبي

اكتشاف حقل نفطي ضخم في بحر الصين الجنوبي
1 ابريل 2025 09:00

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري أمس الإثنين، عن اكتشاف حقل نفطي كبير في شرق بحر الصين الجنوبي، باحتياطيات مؤكدة تتجاوز 100 مليون طن.
وأضافت الشركة أن "حقل النفط "هويتشو 19-6" المكتشف حديثا يمثل اختراقا في تنقيب الصين عن النفط البحري حيث يعتبر أول حقل نفط فُتاتي متكامل واسع النطاق في البلاد يُكتشف في الطبقات العميقة إلى فائقة العمق".
ويقع حقل النفط على بعد حوالي 170 كم من مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين على متوسط عمق للمياه يبلغ 100 متر.

أخبار ذات صلة
الصين تطلق قمراً اصطناعياً تجريبياً لتكنولوجيا الإنترنت
موسكو وبكين تبحثان عدداً من الملفات المشتركة

وأسفر الحفر الاختباري عن إنتاج 413 برميلا من النفط الخام و68 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
وبحسب الشركة، يواجه التنقيب عن النفط والغاز في الطبقات العميقة إلى فائقة العمق تحديات متعددة تتمثل بدرجات الحرارة العالية والضغوط العالية والظروف المعقدة.

المصدر: وام
بحر الصين الجنوبي
الصين
آخر الأخبار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
علوم الدار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
31 مارس 2025
الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد
اليوم 12:27
نشاط بركاني في أيسلندا(أرشيفية)
الأخبار العالمية
نشاط بركاني في أيسلندا
اليوم 12:23
إلى أين يذهب لاتسيو؟
الرياضة
إلى أين يذهب لاتسيو؟
اليوم 12:20
أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية
الأخبار العالمية
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لديه "خطة قوية" للرد على الرسوم الجمركية
اليوم 12:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©