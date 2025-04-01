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حرائق غابات بكاليفورنيا تتسبب بعمليات إخلاء في عدة مقاطعات

حرائق غابات
1 ابريل 2025 08:59

تسبب حريق غابات بعمليات إخلاء واسعة في عدة مقاطعات بوسط كاليفورنيا بعد انتشاره إلى أكثر من 1000 فدان (4.04 كيلومتر مربع) في ست ساعات.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق "كال فاير"، أن حريق "سيلفر فاير" اندلع في تمام الساعة الـ2:11 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد في مقاطعة إنيو بالقرب من حدود الولاية مع نيفادا وسرعان ما امتد إلى 1000 فدان في ست ساعات.

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وقالت إن الحريق امتد صباح  إلى 1250 فدانا (5.06 كيلومتر مربع) دون احتواء، مشيرة إلى أن سرعة الرياح التي بلغت 35 ميلا في الساعة أججت الحريق، ما "خلق ظروفا خطرة وتوقف بعض طائرات مكافحة الحرائق وتعقيد جهود الاحتواء".

وقالت المتحدثة باسم الوكالة كلوي كاستيلو إن "الرياح عشوائية بصورة كبيرة، في دقيقة تندفع شمالا وبعدها بدقيقة تندفع شرقا". وتم إصدار أوامر إخلاء لحوالي 800 منزل في لوز بمقاطعة إنيو وشالفانت بمقاطعة مونو وأحياء وايت ماونتن إستيتس، وإغلاق حوالي 50 كيلومترا من الطريق السريع الأميركي رقم 6.

 

المصدر: وام
حرائق كاليفورنيا
كاليفورنيا
الولايات المتحدة الأميركية
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