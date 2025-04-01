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عواصف قوية وفيضانات تجتاح اليونان

عواصف قوية وفيضانات تجتاح اليونان
1 ابريل 2025 11:53

تسببت عواصف شديدة في فيضانات عبر عدة جزر يونانية في بحر إيجه يوم الاثنين. وتوقفت حركة المرور مؤقتا في جزر منها ميكونوس وباروس وخيوس بسبب الفيضانات، وفقا لصحيفة كاثيميريني، التي أفادت أيضا بأن المدارس في هذه الجزر ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، بينما من المتوقع أن يستمر الطقس العاصف ليوم آخر على الأقل. وفي جزيرة باروس، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات صخرية وغرق الشوارع بالمياه بسبب الفيضانات. كما لم يتمكن آخرون من مغادرة منازلهم. وضربت عواصف برد مناطق عديدة، مما زاد من حدة الأوضاع.

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المصدر: وكالات
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