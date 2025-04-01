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إطلاق 28 قمراً جديداً من "ستارلينك" إلى الفضاء

إطلاق 28 قمراً جديداً من "ستارلينك" إلى الفضاء
1 ابريل 2025 12:06

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس" اليوم، 28 قمرًا اصطناعيًّا جديدًا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن الصاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة "كيب كانافيرال" الجوية بولاية فلوريدا الأميركية، حاملًا الأقمار إلى مدار أرضي منخفض، وذلك بعد حوالي 60 دقيقة من الإقلاع.

وعاد الجزء الأول من الصاروخ إلى الأرض بنجاح بعد حوالي ثماني دقائق، حيث هبط على متن طائرة من دون طيار لشركة "سبيس إكس"، كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

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وكانت رحلة اليوم بمثابة الإطلاق والهبوط السابع عشر لهذا الصاروخ المعزز، الذي سبق أن نفَّذ عشر مهمات سابقة لستارلينك.

وتعد "ستارلينك" أكبر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تم تجميعها على الإطلاق، حيث يبلغ عدد المركبات الفضائية النشطة حاليًا ما يقرب من 7100 قمر اصطناعي.

 

المصدر: وكالات
قمر اصطناعي
ستارلينك
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