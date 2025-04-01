ترامب :"لا أمزح" بشأن الترشح لولاية ثالثة

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين قوله إن "الناس يطلبون مني الترشح لولاية ثالثة"، وهي فرضية يحظرها الدستور لكنه دأب على تردادها، ما يثير الشكوك حول نواياه الحقيقية.

وقال الرئيس الجمهوري من البيت الأبيض "لا أعرف. لم أبحث في الأمر قط. يقولون إن هناك طريقة للقيام بذلك، لكنني لا أعرف شيئا".

وعندما سأله صحافي عن رأيه بشأن فرضية حدوث مواجهة رئاسية بين ترامب والرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما الذي قد يسعى أيضا إلى الفوز بولاية ثالثة، أجاب الرئيس الجمهوري "سيكون ذلك جيدا".

وقال الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاما خلال مقابلة بثتها شبكة "إن بي سي" "أنا لا أمزح" بشأن الترشح لولاية ثالثة.

وبدأ دونالد ترامب فترة ولايته الثانية في 20 يناير بعد ولاية أولى في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021.

وكان أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن أرسى هذه العادة بعدم الترشح مجددا بعد الولاية الثانية في عام 1797.

لكنّ هذا التقليد لم يُدرج في الدستور إلا بعد الحرب العالمية الثانية، مع اعتماد التعديل الثاني والعشرين الذي جرى التصديق عليه في عام 1951.

وينص التعديل على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص أكثر من مرتين لمنصب الرئيس".