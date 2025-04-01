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"الصحة العالمية" تحذر من تفشي الأمراض بعد زلزال ميانمار

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي الأمراض بعد زلزال ميانمار
1 ابريل 2025 14:47

حذرت منظمة الصحة العالمية من مغبة تفشي أمراض الملاريا، وحمى الضنك، والتهاب الكبد الوبائي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب ميانمار، وذلك في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وانعدام الوصول إلى المياه النظيفة.
وعقب زيارة قام بها لمنطقة الزلزال، قال ممثل "المنظمة" فى ميانمار، ثوشارا فرناندو، إن المستشفيات مكتظة بالمرضى والإمدادات الطبية على وشك النفاد، إضافة إلى انقطاع فى الكهرباء ونقص في الوقود، محذراً من تفشي الأمراض بصورة كبيرة.
وأعرب عن قلق "المنظمة" بشأن المرضى الذين يحتاجون إلى أنواع أخرى من الرعاية الطبية الأساسية، مثل الأمهات الحوامل، والأطفال المرضى، والمرضى الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، مثل السكري، وأمراض القلب، وغيرها من الأمراض المزمنة، وقد يتعرضون لخطر انقطاع علاجهم.
وأكد فرناندو أن منظمة الصحة العالمية تجري حصراً للمستشفيات والمؤسسات الطبية المتضررة والمدمرة، لافتاً إلى أن ثلاثة مستشفيات تضررت بشدة و22 جزئياً، غير أنها لا تزال تعمل لاستقبال المرضى المصابين بجراح خطيرة.
ونوه فرناندو إلى أن "المنظمة" سلمت ثلاثة أطنان من الإمدادات الطبية إلى مستشفيات ماندالاي وناي بي داو، والتي نقلت على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة في غضون 24 ساعة من وقوع الزلزال، وسيتم تسليم دفعة إضافية من الإمدادات الطبية خلال الأيام المقبلة.

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