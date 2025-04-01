عشرات القتلى والجرحى في قصف استهدف قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مقتل وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي لمناطق قطاع غزة وذلك في اليوم الـ15 لتجدد الحرب.

وذكرت المصادر الطبية الفلسطينية أن القتلى والجرحى سقطوا في مناطق غرب حي الأمل بمدينة خانيونس وغربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وشمال مخيم البريج وسط القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة أن 80 شهيدا و305 جرحى استقبلتهم مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية منهم 53 شهيدا و189جريحا سقطوا في أول أيام عيد الفطر.

وفي سياق متصل أعلنت جمعية المخابز بغزة توقف جميع المخابز المدعومة من برنامج الغذاء العالمي لنفاد الوقود والدقيق ما يهدد بعودة شبح المجاعة من جديد.