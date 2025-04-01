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الكرملين: النقاش مع أميركا بشأن أوكرانيا "معقد للغاية"

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
1 ابريل 2025 16:24

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الأزمة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الحوار مع واشنطن حول الأزمة "معقد للغاية".
وصرح بيسكوف: "نواصل اتصالاتنا مع الجانب الأميركي. الموضوع معقد للغاية. إن الجوهر الذي نناقشه والمتعلق بالتسوية الأوكرانية معقد للغاية. وهذا يتطلب الكثير من الجهد الإضافي".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال هذا الأسبوع إنه يريد أن يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبرم اتفاقاً لوقف الصراع الذي دخل عامه الرابع الآن.
وأضاف ترامب: "أريد أن أراه يعقد اتفاقاً حتى نمنع مقتل الجنود الروس والجنود الأوكرانيين وغيرهم. أريد أن أتأكد من أنه ماض في الأمر، وأعتقد أنه سيفعل ذلك".

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المصدر: رويترز
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