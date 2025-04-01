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لافروف: اللقاء مع وانغ يي يمهد لقمة روسية صينية في مايو

وزيرا خارجية روسيا والصين خلال اللقاء في موسكو
1 ابريل 2025 17:47

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن لقاءه مع نظيره الصيني وانغ يي، في موسكو، اليوم الثلاثاء، أكد العلاقات الجيدة بين الدولتين، كما مهد لعقد قمة روسية صينية في مايو المقبل. 
وأضاف لافروف، أن اللقاءات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينج، دائماً تعطي دفعة قوية للعلاقات. 
وكان إيجور مورجولوف، سفير روسيا في بكين، قد قال في فبراير الماضي إن الرئيس الصيني قبِل دعوة لحضور عرض عسكري في التاسع من مايو المقبل، في الميدان الأحمر بموسكو، احتفالاً بالذكرى السنوية للانتصار على "النازية" عام 1945.

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