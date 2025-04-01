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الكرملين: بوتين منفتح على استعادة العلاقات مع فنلندا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
1 ابريل 2025 18:57

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على فكرة استعادة العلاقات بين هلسنكي وموسكو.
وانضمت فنلندا، التي تشترك مع روسيا في حدود بطول 1300 كيلومتر، إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2023، وهو ما اعتبرته موسكو في ذلك الوقت خطأ تاريخياً خطيراً.
وأغلقت فنلندا الحدود البرية مع روسيا في العام ذاته، متهمة موسكو باستخدام الهجرة كسلاح ضدها، وهو ما نفاه الكرملين.
وأعلنت الحكومة الفنلندية، العام الماضي، تمديد إغلاق المعابر الحدودية البرية مع روسيا إلى أجل غير مسمى.
وكان الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قد قال يوم الاثنين، لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بلاده بحاجة إلى "الاستعداد الذهني" لاستعادة العلاقات مع روسيا في مرحلة ما.
وذكر ستوب أن توقيت أي تقارب مع موسكو سيتوقف على موعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا، لكنه قال إنه "لا يمكن إنكار" أن روسيا ستبقى دائماً جارة فنلندا.
ورداً على سؤال حول تصريحات الرئيس الفنلندي، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن فنلندا والسويد كانتا تتمتعان بعلاقات قوية مع روسيا قبل أن تقررا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وأضاف بيسكوف: "لم يكن لدينا أي مشاكل معهما على الإطلاق. كان هناك تعاون مفيد للطرفين. وحصلت شركات البلدين على أرباح وامتيازات بسبب هذا التعاون".
وتابع قائلاً: "فضلت كل من فنلندا والسويد خفض هذه العلاقات إلى الصفر تقريباً. وهذا، للأسف، هو الوضع المحزن للعلاقات الذي نشهده الآن".
وأوضح بيسكوف: "لكن الرئيس بوتين قال مراراً إن بلادنا منفتحة على تطبيع العلاقات مع أولئك الذين يرغبون في ذلك".

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