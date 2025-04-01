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23 ولاية تقاضي ترامب بسبب سحب المليارات من تمويل قطاع الصحة

23 ولاية تقاضي ترامب بسبب سحب المليارات من تمويل قطاع الصحة
1 ابريل 2025 19:11

أقام ائتلاف من المدعين العامين بولايات أميركية دعوى ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بسبب قرارها بسحب 12 مليار دولار من الأموال الاتحادية المخصصة لمبادرات مكافحة كوفيد- 19 ومشروعات صحة عامة متنوعة في البلاد.  
وأقام المدعون العامون لـ 23 ولاية الدعوة القضائية في المحكمة الاتحادية بولاية رود آيلاند. وتضم قائمة المدعين العامين ليتيثيا جيمس المدعية العامة وأندي بشير حاكم ولاية كنتاكي وجوش شابيرو حاكم بنسلفانيا فضلا عن المدعين العامين بولايات كاليفورنيا ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وويسكونسن ونيويورك وواشنطن العاصمة.  
وتدفع القضية بأن الاستقطاعات غير مشروعة وتمثل خطورة على الصحة العامة على مستوى البلاد. ويطالب المدعون المحكمة بإثناء إدارة ترامب على الفور عن سحب الأموال التي خصصها الكونجرس أثناء الجائحة ويتم استخدام معظمها في الجهود المتعلقة بكوفيد- 19 مثل الفحص والتطعيم. وتم تخصيص بعض الأموال أيضا لبرامج مكافحة الإدمان ودعم الصحة النفسية.  

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