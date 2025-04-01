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الصين: مستعدون لأداء "دور بناء" لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

الرئيس الروسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في الكرملين
1 ابريل 2025 19:59

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده مستعدّة لتأدية "دور بنّاء" في سبيل إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وقال وانغ يي، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إن بلاده "مستعدّة، مع الأخذ في الاعتبار تطلّعات الأطراف المعنية، لتأدية دور بنّاء مع المجتمع الدولي في حلّ" النزاع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الصيني، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، أن بلاده ستعمل مع روسيا من أجل "تقديم إسهامات جديدة في قضية السلام والتنمية للبشرية".
وأضاف أن "التعاون الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد سيتجدد بالتأكيد، ويكتسب حيوية جديدة، ويرتقي إلى مرحلة جديدة".
وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لانتقال العلاقات بين البلدين إلى "مستوى جديد".
وأوضح لافروف أن العلاقات ستواصل النمو "على كل الجبهات".
وفي وقت لاحق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله وزير الخارجية الصيني في الكرملين: "نود أن نعرب عن ارتياحنا لتطور علاقاتنا".
وأضاف الرئيس الروسي أن نظيره الصيني، شي جين بينج، سيكون "الضيف الرئيسي" في احتفالات التاسع من مايو، المقررة في الساحة الحمراء في موسكو، احتفالاً بالنصر على "النازية" قبل 80 عاماً.
ويقوم وزير الخارجية الصيني بزيارة رسمية إلى روسيا، من 31 مارس حتى 2 أبريل، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

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المصدر: آ ف ب
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