«الفارس الشهم 3» تقدم هدايا العيد لأطفال المستشفى الميداني الإماراتي

غزة (الاتحاد)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبمناسبة عيد الفطر السعيد، واصل متطوعو عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال مبادرة «أجاك الخير» تقديم كسوة العيد للأطفال داخل المستشفى الميداني الإماراتي، في خطوة تعكس اهتمام الإمارات بتوفير الدعم النفسي لأبناء غزة في هذه الأوقات الصعبة.

وأمس الأول، قدّم عدد من عوائل المرضى والجرحى في المستشفى الميداني الإماراتي برفح، جنوب قطاع غزة، التهنئة للفريق الطبي والبعثة الإماراتية بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربين عن امتنانهم العميق للدعم والرعاية الصحية التي يتلقونها.

وأشاد المرضى وذووهم بالخدمات الطبية والإنسانية التي يوفرها المستشفى، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها الطاقم الطبي الإماراتي في التخفيف من معاناة المصابين والمرضى وسط الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.

من جانبهم، أكد أعضاء الفريق الطبي التزامهم بمواصلة تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مجددين حرصهم على الوقوف إلى جانب أبناء غزة في هذه الظروف الحرجة، ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.