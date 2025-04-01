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السيسي وترامب يبحثان هاتفياً تهدئة التصعيد الإقليمي وأمن البحر الأحمر

السيسي وترامب يبحثان هاتفياً تهدئة التصعيد الإقليمي وأمن البحر الأحمر
1 ابريل 2025 23:49

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي اليوم، آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وجهود تهدئة التصعيد، واستعادة الاستقرار في المنطقة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال الذي تلقاه الرئيس المصري من نظيره الأميركي، تطرق إلى أهمية التنسيق لاحتواء التوترات الإقليمية، وضرورة دعم الجهود الرامية لوقف التصعيد، بما يحفظ أمن الملاحة في البحر الأحمر، ويمنع المزيد من الخسائر الاقتصادية التي تلحق بالأطراف كافة.
ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، شدد الجانبان على قوة الشراكة بين القاهرة وواشنطن، واهتمامهما بدفع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الرئيس الأميركي على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصه على مواصلة التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأميركي.

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