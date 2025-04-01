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جرحى جراء اصطدام شاحنة بمبنى في بوسطن

جرحى جراء اصطدام شاحنة بمبنى في بوسطن
2 ابريل 2025 01:15


  اصطدمت شاحنة صندوق بمبنى بعد ظهر اليوم الثلاثاء في الحي الصيني بمدينة بوسطن الأميركية، ثم صدمت مارة عدة، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت شرطة المدينة وخدمات الطوارئ. 
وذكرت خدمات الطوارئ الطبية في بوسطن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، بينهم شخصان في حالة حرجة، بينما تم علاج الاثنين الآخرين في موقع الحادث.
  وذكرت إدارة إطفاء بوسطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشاحنة التابعة لشركة «بينسكي» صدمت أعمدة عدة، وانحشرت بين المبنى وأحد الأعمدة. وانتشل رجال الإطفاء السائق المحاصر من كابينة الشاحنة.
وقال راندولف ريرسون المتحدث باسم شركة بينسكي في بيان إن الشركة «على علم بالحادث» وتتابعه من كثب. وأضاف ريرسون: «إن بينسكي تتعاون بصورة كاملة مع السلطات بدعم تحقيقهم. قلوبنا مع من أصيبوا في هذا الحادث المؤسف».  

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