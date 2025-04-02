ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم، أن عدد ضحايا أسوأ حرائق الغابات في تاريخ البلاد، والتي اجتاحت المناطق الجنوبية الشرقية حتى الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 31 قتيلا.وأوضحت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية في بيان لها، أن أحد المصابين بجروح خطيرة جراء الحرائق في إقليم شمال غيونغسانغ توفي أثناء تلقي العلاج، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 31.

كما أُصيب 8 آخرون بجروح خطيرة، و36 شخصا بإصابات طفيفة.وتسببت حرائق الغابات في تدمير 4015 منزلا، و1914 منشأة زراعية وحيوانية، و986 مبنى آخر، فضلا عن احتراق نحو 48 ألف هكتار من الغابات في 11 منطقة، ما أدى إلى نزوح 3307 أشخاص.

وتعاني كوريا الجنوبية من تداعيات حرائق غابات هي الأسوأ في تاريخها، والتي أثارت دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل بشكل أفضل مع مثل هذه الكوارث التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب التضاريس الجبلية والرياح القوية والتغير المناخي.