الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية
2 ابريل 2025 08:38

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم، أن عدد ضحايا أسوأ حرائق الغابات في تاريخ البلاد، والتي اجتاحت المناطق الجنوبية الشرقية حتى الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 31 قتيلا.وأوضحت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية في بيان لها، أن أحد المصابين بجروح خطيرة جراء الحرائق في إقليم شمال غيونغسانغ توفي أثناء تلقي العلاج، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 31. 

 

أخبار ذات صلة
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
3 دول تتفق على رد مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية

كما أُصيب 8 آخرون بجروح خطيرة، و36 شخصا بإصابات طفيفة.وتسببت حرائق الغابات في تدمير 4015 منزلا، و1914 منشأة زراعية وحيوانية، و986 مبنى آخر، فضلا عن احتراق نحو 48 ألف هكتار من الغابات في 11 منطقة، ما أدى إلى نزوح 3307 أشخاص.
وتعاني كوريا الجنوبية من تداعيات حرائق غابات هي الأسوأ في تاريخها، والتي أثارت دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل بشكل أفضل مع مثل هذه الكوارث التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب التضاريس الجبلية والرياح القوية والتغير المناخي.

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
ساكا وأرسنال.. «لحظة جميلة»!
الرياضة
ساكا وأرسنال.. «لحظة جميلة»!
اليوم 09:41
طريق غمرته المياه في جزيرة باروس، اليونان
الأخبار العالمية
عواصف قوية تضرب جزراً يونانية لليوم الثاني
اليوم 09:35
ريال مدريد ينجو من «كوارث» ألابا!
الرياضة
ريال مدريد ينجو من «كوارث» ألابا!
اليوم 09:19
مخاوف أممية من أزمة صحية محتملة في ميانمار بعد الزلزال المدمر
الأخبار العالمية
مخاوف أممية من أزمة صحية محتملة في ميانمار بعد الزلزال المدمر
اليوم 09:14
سوزان كروفورد مرشحة الديموقراطيين
الأخبار العالمية
فوز مرشحة الديموقراطيين بانتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن
اليوم 09:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©