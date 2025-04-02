أمواج مرتفعة تضرب سواحل سيدني وأوامر إخلاء

قال مسؤولون في أستراليا إن المياه غمرت المباني المطلة على شواطئ سيدني ولحقت أضرار بالبنية التحتية الساحلية بعدما ضربت الأمواج المرتفعة إلى جانب المد الساحل الأسترالي. وذكر المتحدث باسم جهاز طوارئ ولاية نيوساوث ويلز، أندرو إدموندس، أن السلطات أمرت بإخلاء العديد من المنازل في بوتاني باي في جنوب سيدني منتصف الليل تقريبا فيما ارتفعت الأمواج عبر الساحل. وأضاف المسؤولون أنه بالاتجاه أكثر إلى الشمال عند شاطئ بوندي بيتش تعرض الساحل لأمواج وصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار ونصف المتر.

وأظهرت لقطات التقطتها كاميرات المراقبة الأمواج تضرب الأبواب الزجاجية بعد الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء. وحذرت السلطات اليوم الأربعاء، من المزيد الأمواج الخطرة مع احتمالات أن تتسبب في تآكل الخط الساحلي وإلحاق أضرار من منطقة إيلاوارا بجنوب سيدني إلى منطقة هانتر بشمال سيدني.