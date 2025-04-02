الكويت تبدأ أولى عمليات قطع الكهرباء في 2025

أعلنت وزارة الكهرباء في الكويت، اليوم الأربعاء، قطع التيار عن بعض المناطق الصناعية والزراعية، بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة لبعض وحدات التوليد، وهذه هي أولى عمليات قطع للتيار في عام 2025.وتعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت «بالقطع المبرمج»، حيث يتم قطع التيار عن بعض المناطق خلال فترات الظهيرة التي تمثل ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

وأعلنت وزارة الكهرباء على منصة «إكس»، اليوم، بدء فصل التيار الكهربائي عن «أجزاء محدودة» من بعض المناطق الزراعية في العبدلي، والروضتين والوفرة، وبعض المناطق الصناعية في ميناء عبدالله وصبحان والصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية.

وكانت الوزارة قالت، في وقت سابق، إن القطع لن يتجاوز ثلاث ساعات يومياً، في حال حدوثه.