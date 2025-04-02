ترامب يحشد الجمهوريين ضد قرار إلغاء الرسوم على كندا

يواجه الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ضغوطاً من الرئيس دونالد ترامب لمعارضة مشروع قرار للديمقراطيين سيلغي القرار الرئاسي لفرض رسوم على الواردات من كندا.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم على قرار يتيح للجمهوريين إلغاء الرسوم على الواردات من كندا، بعد ساعات من الإعلان المنتظر للرئيس ترامب عن خطته لفرض رسوم جمركية جديدة على أغلب الواردات الأميركية وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل مع دول العالم.

ويعتبر هذا التصويت اختبارا مهما لمدى ولاء الأعضاء الجمهوريين لرؤية الرئيس الأميركي لإعادة تشكيل الاقتصاد بفرض رسوم على كل السلع المستوردة تقريبا.

ويحذر الكثير من الخبراء الاقتصاديين من أن خطة الرسوم الجمركية يمكن أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأميركي، في حين ينظر الأعضاء الجمهوريون إلى هذه الخطة بعدم ارتياح بالفعل.

ومن المتوقع تصويت أربعة جمهوريين على الأقل وهو ليزا موركوفسكي من ألاسكا، وسوزان كولينز من مين، وميتش ماكونيل من كنتاكي، وراند بول من كنتاكي لصالح القرار.