الخميس 3 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يحشد الجمهوريين ضد قرار إلغاء الرسوم على كندا

ترامب يحشد الجمهوريين ضد قرار إلغاء الرسوم على كندا
3 ابريل 2025 00:33

 يواجه الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ضغوطاً من الرئيس دونالد ترامب لمعارضة مشروع قرار للديمقراطيين سيلغي القرار الرئاسي لفرض رسوم على الواردات من كندا.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم على قرار يتيح للجمهوريين إلغاء الرسوم على الواردات من كندا، بعد ساعات من الإعلان المنتظر للرئيس ترامب عن خطته لفرض رسوم جمركية جديدة على أغلب الواردات الأميركية وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل مع دول العالم.
ويعتبر هذا التصويت اختبارا مهما لمدى ولاء الأعضاء الجمهوريين لرؤية الرئيس الأميركي لإعادة تشكيل الاقتصاد بفرض رسوم على كل السلع المستوردة تقريبا.
ويحذر الكثير من الخبراء الاقتصاديين من أن خطة الرسوم الجمركية يمكن أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأميركي، في حين ينظر الأعضاء الجمهوريون إلى هذه الخطة بعدم ارتياح بالفعل.
ومن المتوقع تصويت أربعة جمهوريين على الأقل وهو  ليزا موركوفسكي من ألاسكا، وسوزان كولينز من مين، وميتش ماكونيل من كنتاكي، وراند بول من كنتاكي لصالح القرار.

أخبار ذات صلة
ترامب يعلن فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية
تجربة «حية» لأجواء غرق «تيتانيك»
المصدر: د ب أ
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
ترامب يعلن فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية
الأخبار العالمية
ترامب يعلن فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية
3 ابريل 2025
إطلالة عامة على المسجد الأقصى المبارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إدانات عربية لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
3 ابريل 2025
جنديان أوكرانيان يحضران دورة تدريبية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن خرق الهدنة
3 ابريل 2025
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: نباشر اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات مع سوريا
3 ابريل 2025
طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية: المشروع الحوثي اقترب من نهايته
3 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©