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انقلاب قارب يقل مهاجرين بالقرب من جزيرة يونانية

أرشيفية
3 ابريل 2025 11:23

قالت قوات خفر السواحل اليونانية، إنها تقوم بعملية بحث وإنقاذ موسعة، اليوم الخميس، بالقرب من جزيرة ليسبوس بشرق اليونان، بعد انقلاب قارب أثناء توجهه إلى الجزيرة قادما من الساحل التركي القريب.

ويشار إلى أن الطقس في المنطقة جيد، ولم يتضح سبب انقلاب القارب في وقت سابق من صباح اليوم الخميس.

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وأكدت قوات خفر السواحل، أنه تم إنقاذ 23 شخصاً، فيما لم ترد تقارير محددة بشأن المفقودين، ولكن عملية البحث والإنقاذ بحراً وبراً مستمرة، باستخدام ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل ومروحية تابعة للقوات الجوية وقارب قريب يبحث عن أي ضحايا محتملين. 

المصدر: وام
المهاجرين
قارب
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