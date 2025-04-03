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الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة

محطات حاويات في هونغ كونغ ، الصين
3 ابريل 2025 15:24

دعت الصين الخميس الولايات المتحدة إلى "الإلغاء الفوري" للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، متعهدة الرد للدفاع عن "حقوقها ومصالحها".
وحضّت وزارة التجارة الصينية "الولايات المتحدة على إلغاء التعرفات الجمركية الأحادية الجانب فورا وحل الخلافات مع شركائها التجاريين بشكل سليم من خلال حوار منصف".

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء حملة تجارية واسعة، هزت الأسواق في أنحاء العالم.
وفي وقت لاحق الخميس، اعتبر المتحدث باسم الوزارة هي يادونغ أن التعرفات الجديدة بنسبة 25% على قطاع السيارات "تعكس الأحادية، والحمائية، للإجراءات الأميركية".
لكنه شدد على أن بكين وواشنطن "تحافظان على التواصل"، وأن بلاده تظل "مستعدة للانخراط مع الولايات المتحدة بشأن المسائل المهمة في التجارة الثنائية".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الرسوم الجمركية
الصين
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