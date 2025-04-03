الخميس 3 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعتزم الاستغناء عن مسؤولين بمجلس الأمن القومي

ترامب يعتزم الاستغناء عن مسؤولين بمجلس الأمن القومي
3 ابريل 2025 20:53

 أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجه لإقالة عدد من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بعد وقت قصير من حث الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر له على طرد الموظفين الذين اعتبرتهم غير ملتزمين بما يكفي بأجندته "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بدعوى مناقشة مسائل حساسة تتعلق بالموظفين، أن لومر قدمت بحثها إلى الرئيس ترامب في اجتماع بالمكتب البيضاوي، مبررة حجتها لعمليات إقالة الموظفين.
وقالت المصادر إن نائب الرئيس جيه دي فانس، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، وسيريو جور، مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، شاركوا في الاجتماع.
 ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز التعليق على الاجتماع أو عمليات الإقالة.

أخبار ذات صلة
ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة
كندا تفرض رسوماً جمركية على بعض الصادرات الأميركية
المصدر: د ب أ
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
النصر يطارد «الغائب 1205» في «الديربي» أمام الهلال!
الرياضة
النصر يطارد «الغائب 1205» في «الديربي» أمام الهلال!
اليوم 22:46
بعد بيع مقاعد «كامب نو».. برشلونة يكسب قضية أولمو بـ «القاضية»
الرياضة
بعد بيع مقاعد «كامب نو».. برشلونة يكسب قضية أولمو بـ «القاضية»
اليوم 22:37
ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة
الأخبار العالمية
ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة
اليوم 22:28
كندا تفرض رسوماً جمركية على بعض الصادرات الأميركية
الأخبار العالمية
كندا تفرض رسوماً جمركية على بعض الصادرات الأميركية
اليوم 22:26
أرسنال يتعرض لـ«نكسة» قبل موقعة ريال مدريد!
الرياضة
أرسنال يتعرض لـ«نكسة» قبل موقعة ريال مدريد!
اليوم 22:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©