الجمعة 4 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأغذية العالمي»: حرمان 1.3 مليون يمني من المساعدات الغذائية

يمنيون يتلقون مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أرشيفية)
4 ابريل 2025 00:57

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
توثيق مقتل وإصابة 4500 معلم بانتهاكات «حوثية»
الحكومة اليمنية: المشروع الحوثي اقترب من نهايته

أعلن برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من مليون شخص في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، في شمال اليمن، حُرموا من المساعدات الغذائية الطارئة بسبب ما وصفه بـ«التحديات التشغيلية».
وقال البرنامج، في أحدث تقاريره الشهرية بشأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن، إن «1.3 مليون شخص في 38 مديرية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حُرموا من الحصول على المساعدات الغذائية الطارئة بسبب التحديات التشغيلية».
وأضاف التقرير أن الدورة الثانية للمساعدات الغذائية الطارئة لعام 2025، والتي بدأت في منتصف فبراير الماضي، كان من المقرر أن تستهدف 2.8 مليون شخص في 70 مديرية تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن البرنامج لم يصل سوى إلى نحو 1.5 مليون شخص في 32 مديرية بحلول منتصف مارس الجاري.
وأشار البرنامج الأممي إلى أنه يواصل حالياً توزيع المساعدات لما يقرب من 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية في كل دورة توزيع، وذلك بواقع 2.2 مليون شخص بالمساعدة الغذائية عامة، إضافة إلى 787.5 ألف آخرين بالتحويلات النقدية.
وكانت ميليشيات الحوثي استولت على مخزون الغداء التابع لبرنامج الأغذية العالمي من مستودعه في محافظة صعدة، شمال اليمن.

المساعدات الغذائية
برنامج الأغذية العالمي
ميليشيات الحوثي
جماعة الحوثي
شمال اليمن
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
آخر الأخبار
ترامب يُلقي كلمة حول الرسوم الجمركية في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
التعرفات الجمركية الأميركية.. بين الدعوات إلى الحوار والمواجهة الاقتصادية
4 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على مدرستين في غزة
4 ابريل 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يزور منطقة أوكرانية متاخمة لكورسك الروسية
4 ابريل 2025
بقايا طائرة مدمرة جراء القصف الإسرائيلي على مطار حماة العسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تهديدات إسرائيلية لسوريا بعد غارات جوية مكثفة
4 ابريل 2025
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يدعو للضغط على إسرائيل للانسحاب من أراضيه
4 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©