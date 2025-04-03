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مقتل 9 مهاجرين في غرق زورقهم قبالة سواحل تركيا

زورق تابع لخفر السواحل التركي (أرشيفية)
4 ابريل 2025 00:57

أنقرة (الاتحاد)

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قُتل 9 مهاجرين على الأقلّ إثر غرق زورقهم في بحر أيجه قبالة سواحل تركيا، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأتراك بعد حادث مماثل وقع قبالة سواحل اليونان.
وأفاد خفر السواحل بانتشال جثث 9 مهاجرين غير نظاميين، مشيرين إلى أن عمليات البحث ما زالت متواصلة.
ووقع الحادث قبالة ساحل منطقة آيواجيك (شمال غرب) التي تبعد بعض شواطئها أقلّ من 10 كيلومترات من جزيرة ليسبوس اليونانية.
وقد وقع حادث مماثل قبل أسبوع قبالة السواحل اليونانية، وأفاد مصدر في خفر السواحل الأتراك بأن الحادثين ليسا مرتبطين.
وكثيرة هي حوادث الغرق التي تسجّل قبالة السواحل التركية واليونانية خلال رحلات عبور المهاجرين غير النظاميين الساعين إلى الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

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