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«الأونروا»: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء

مدرسة لـ«الأونروا» في غزة تعرضت للقصف (أرشيفية)
4 ابريل 2025 00:57

غزة (الاتحاد)

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أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في غزة مراراً وتكراراً، مشيراً في هذا الصدد إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى تابعاً للوكالة في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، يمثلون عائلات نازحة اضطرت للبقاء فيه حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وشدد لازاريني في تصريحات له على أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها انتهاك للقانون الدولي، داعياً إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الهجمات الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة التي رافقتها.

الأونروا
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فلسطين
فيليب لازاريني
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