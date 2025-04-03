الجمعة 4 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار
3 ابريل 2025 23:56

 قالت الحكومة في ميانمار التي يقودها الجيش، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل نحو أسبوع ارتفعت، اليوم الخميس، إلى 3145 شخصاً حيث عثرت فرق البحث والإنقاذ على مزيد من الجثث، بينما سارعت منظمات الإغاثة الإنسانية إلى توفير الرعاية الطبية وأماكن الإيواء للناجين. ونقلت قناة «إم آر تي في» الرسمية عن وزير الإعلام، ماونج ماونج أون، في اجتماع في العاصمة نايبيداو أن 4589 شخصاً أصيبوا و221 آخرين في عداد المفقودين.
وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في 28 مارس قد وقع بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، وأسفر عن تدمير آلاف المباني، وتصدع الطرق، وتدمير الجسور في عدة مناطق.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد الضحايا كان أعلى بكثير من الأرقام الرسمية. ومع انقطاع خدمات الاتصالات على نطاق واسع وصعوبة الوصول إلى العديد من الأماكن، قد ترتفع الأرقام بشكل حاد مع وصول المزيد من التفاصيل. 

أخبار ذات صلة
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يواصل تقديم الدعم الإنساني في ميانمار
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار
المصدر: د ب أ
زلزال
ميانمار
آخر الأخبار
ترامب يُلقي كلمة حول الرسوم الجمركية في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
التعرفات الجمركية الأميركية.. بين الدعوات إلى الحوار والمواجهة الاقتصادية
4 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على مدرستين في غزة
4 ابريل 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يزور منطقة أوكرانية متاخمة لكورسك الروسية
4 ابريل 2025
بقايا طائرة مدمرة جراء القصف الإسرائيلي على مطار حماة العسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تهديدات إسرائيلية لسوريا بعد غارات جوية مكثفة
4 ابريل 2025
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يدعو للضغط على إسرائيل للانسحاب من أراضيه
4 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©