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زيلينسكي يزور منطقة أوكرانية متاخمة لكورسك الروسية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
4 ابريل 2025 01:02

كييف (وكالات)

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، منطقة «سومي» في شمال أوكرانيا على الحدود مع منطقة «كورسك» الروسية، إذ لا تزال قوات كييف تسيطر على مساحات صغيرة من الأرض.
وقال زيلينسكي في خطابٍ مصوَر: «نعمل على حماية مواقعنا، ندرك ما يدبره العدو، على أي حال، سنحمي دولتنا واستقلالنا وشعبنا».
وفي سياق آخر، نفى الجيش الأوكراني، أمس، اتهامات موسكو بشن هجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة ووصفها بأنها «كاذبة».
وقال إن القوات الأوكرانية ملتزمة باتفاق وقف مهاجمة منشآت الطاقة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: «رصدنا في الوقت نفسه انتهاك الجيش الروسي مرات عدة للاتفاقيات».
واتهمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من أمس، أوكرانيا بمهاجمة منشآت طاقة روسية 4 مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رغم الاتفاق.

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