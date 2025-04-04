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بطاقة ذهبية بصورة ترامب.. لمن يدفع 5 ملايين

بطاقة ذهبية بصورة ترامب.. لمن يدفع 5 ملايين
4 ابريل 2025 11:36

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصميم "البطاقة الذهبية" الجديدة، التي تتيح للأجانب فرصة الحصول على تأشيرة خاصة كوسيلة للحصول على الجنسية الأميركية مقابل خمسة ملايين دولار.

 
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية، حيث عرض ترامب البطاقة التي تحمل صورته، وقال ممازحاً للصحفيين: "هل يرغب أحد في شراء واحدة؟".

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وتشبه البطاقة في شكلها بطاقة ائتمان، وتحمل وجه ترامب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعاد ترامب طرح فكرة تأشيرة للمستثمرين، مشابهة لبرنامج "EB-5" القائم حالياً، الذي يتيح للأجانب الإقامة مقابل استثمارات تبدأ من 800 ألف دولار.

وذكر ترامب  في وقت سابق أن البطاقة الذهبية "ستمنحكم امتيازات البطاقة الخضراء علاوة على كونها طريقاً للحصول على الجنسية الأميركية، وسيأتي الأثرياء إلى بلادنا عبر شراء هذه البطاقة".

 

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أميركا
دونالد ترامب
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