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الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية

الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية
4 ابريل 2025 15:18

 أعلنت سلطات الجمارك الصينية اليوم الجمعة أنه سيتم فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأميركية اعتبارا من 10 أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة ردا على فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، كجزء من مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم.
بإعلان هذه الخطوة، يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين إلى 54%، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقا رسوما بنسبة  20%. وقالت وزارة التجارة في بكين إن الرسوم الجمركية الأميركية استندت إلى تقييمات أحادية الجانب ذاتية وانتهكت قواعد التجارة الدولية. 

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