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ثوران بركان في أيسلندا

ثوران بركان في أيسلندا
4 ابريل 2025 15:48

قال المكتب الأيسلندي للأرصاد الجوية إن أحدث ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس الأيسلندية، انتهى بعد ساعات. وأضاف المكتب أنه مع استمرار تسجيل هزات أرضية محدودة في المنطقة، فإن احتمالية أن تنشق القشرة الأرضية الواقعة فوق غرفة الحمم الواقعة تحت الأرض تنخفض. وأظهر التحليل أن الثوران الحقيقي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي انتهى في اليوم نفسه. وأوضح مكتب الأرصاد أن: «الثوران استمر لما يزيد قليلاً على ست ساعات، مما يجعله الأقصر بين سلسلة الثورانات البركانية الحالية في صف فوهات بركان سوندهنوكور». 
وبدأ ثوران البركان الواقع في جنوب غربي ريكيافيك صباح الثلاثاء الماضي حيث تدفقت الحمم على طول صدع يبلغ طوله 1200 متر.
 وكان هذا الثوران هو الـ11 من نوعه منذ 2021 والثامن منذ ديسمبر 2023.
وأخليت بلدة جريندافيك مجدداً، لكن في النهاية لم يكن هناك تهديد لسكانها.

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