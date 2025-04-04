بيسكوف يعلّق على احتمال إجراء مكالمة بين بوتين وترامب

ذكر الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعتزمان التحدث هاتفيا عقب زيارة مبعوث بوتين إلى واشنطن.

وذكر كيريل دميترييف، مبعوث بوتين للاستثمار، أمس الخميس، أنه يرى "تحركات إيجابية" في العلاقات بين موسكو وواشنطن بعدما أجرى اجتماعات استمرت يومين في واشنطن، لكنه أكد الحاجة إلى مزيد من الاجتماعات لتسوية الخلافات.

وعندما سُئل دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، عما إذا كان بوتين وترامب سيتحدثان هاتفيا قريبا قال للصحفيين "لا، لا توجد خطط للأيام القليلة المقبلة. لا يوجد شيء في جدول المواعيد حاليا".

وأضاف بيسكوف أن زيارة دميترييف تثير "تفاؤلا حذرا" كما كرر تصريحات دميترييف بأن روسيا قد تجري محادثات حول ضمانات أمنية لأوكرانيا، مع أنه وصف المسألة بأنها مُعقدة للغاية.

ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير الماضي، انخرط الجانبان في دبلوماسية مكثفة بشأن أوكرانيا، وتعهدا بإنهاء سريع للأزمة.