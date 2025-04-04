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فريق أوكراني يناقش في أميركا اتفاق المعادن النادرة

آندري سيبها وزير الخارجية الأوكراني
4 ابريل 2025 18:48

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الجمعة، إن فريقا من الحكومة الأوكرانية سيتوجه إلى الولايات المتحدة قريبا لإجراء مناقشات حول إطار عمل جديد لاتفاقية المعادن.
واقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب اتفاقية معادن جديدة وأكثر توسعا مع أوكرانيا، بعدما عدلت مقترحها الأصلي.
وصرح مسؤولون أوكرانيون بأن بلادهم تلقت المسودة المحدثة الأسبوع الماضي.
وقال سيبيها إن مشاورات عبر الإنترنت بين الفريقين الأوكراني والأميركي قد تجري اليوم الجمعة.
وقال سيبيها، لوسائل إعلام أوكرانية خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل "نتوقع أن يسافر الوفد الأوكراني إلى واشنطن في المستقبل القريب لمناقشة بنود اتفاق الموارد المعدنية الذي تلقيناه من الولايات المتحدة".
وظلت النسخة الأولية من الاتفاق دون توقيع.

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