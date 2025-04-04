الفاتيكان: صحة البابا تتحسن

أعلن متحدث باسم الفاتيكان، اليوم الجمعة، أن صحة البابا فرنسيس تواصل التحسن.

وقال المتحدث إن الفحوصات الطبية، على مدار الأيام الأخيرة، أظهرت تحسنا طفيفا في التنفس والقدرة على الكلام، مع تراجع الالتهاب لدى رئيس الكنيسة الكاثوليكية.

وأشار المتحدث إلى أن البابا فرنسيس بإمكانه المشاركة في صلاة التبشير الأسبوعية "مع تغيير الظروف المعتادة" يوم الأحد.

ومنذ دخل المستشفى، تنشر خطابات البابا لصلاة الأحد التقليدية مكتوبة.

وعاد البابا فرنسيس إلى الفاتيكان منذ ما يقرب من أسبوعين بعد فترة علاج بمستشفى "جيميلي" في العاصمة الإيطالية روما استغرقت 38 يوما من الالتهاب الرئوي المزدوج بالإضافة لحدوث مضاعفات.

وأوصى الأطباء البابا بعدم القيام بمجهود كبير حتى منتصف مايو المقبل.