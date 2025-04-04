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الاتحاد الأوروبي يستثمر المليارات في آسيا الوسطى

فون دير لاين وكوستا في صورة جماعية مع قادة دول آسيا الوسطى
4 ابريل 2025 20:53

اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على تحسين التعاون الاقتصادي مع دول آسيا الوسطى الخمس، اليوم الجمعة، أثناء قمة في سمرقند في أوزباكستان.  
وقال قادة الاتحاد الأوروبي ورؤساء الدول المشاركة، في بيان مشترك، إن التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار جزء من شراكة استراتيجية جديدة.  
حضر القمة مع الاتحاد الأوروبي قادة كل من: أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن برنامج استثماري بقيمة تصل إلى 12 مليار يورو (13,3 مليار دولار أميركي) في المنطقة.  
وقالت فون دير لاين "نبعث برسالة قوية في عالم يسوده عدم اليقين: إننا شركاء بمحض اختيارنا ويمكننا أن نتعامل مع بعضنا البعض".  

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