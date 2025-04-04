الجمعة 4 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عودة سياح فضاء داروا لأول مرة حول قطبي الأرض

عودة سياح فضاء داروا لأول مرة حول قطبي الأرض
4 ابريل 2025 21:56

عاد أربعة سياح فضاء إلى الأرض بعد أن داروا حول القطبين الشمالي والجنوبي، اليوم الجمعة، حيث هبطوا في المحيط الهادئ في نهاية جولتهم.
وكان المستثمر في مجال العملات المشفرة "بيتكوين"، تشون وانج، قد استأجر رحلة لنفسه وثلاثة آخرين على متن كبسولة جُهزت بنافذة على شكل مقبب توفر إطلالات بزاوية 360 درجة على القمم القطبية وكل ما بينهما. ورفض وانج الكشف عن المبلغ الذي دفعه مقابل الرحلة التي استمرت 3 أيام ونصف اليوم.
وعاد السياح الأربعة، الذين انطلقوا ليلة الاثنين من مركز كينيدي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إلى الأرض قبالة ساحل جنوبي كاليفورنيا.
كانت هذه أول رحلة فضاء بشرية تدور حول الكرة الأرضية فوق القطبين، وأول هبوط في المحيط الهادئ لطاقم فضائي منذ 50 عاما. وقد دعا وانج، في رحلته المخرجة السينمائية النرويجية يانيك ميكيلسن، وباحثة الروبوتات الألمانية رابيا روجه، والمغامر الأسترالي إريك فيليبس، الذين شاركوا جميعا في الاستمتاع بالمناظر المدهشة خلال رحلتهم.

أخبار ذات صلة
إطلاق 27 قمراً جديداً من "ستارلينك" إلى الفضاء
515 ورقة علمية ضمن «منصة أبحاث الفضاء»
المصدر: د ب أ
سياحة فضائية
القطب الجنوبي
القطب الشمالي
الدوران حول الأرض
الفضاء
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد يحضر أفراح المقبالي في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يحضر أفراح المقبالي في دبي
اليوم 22:24
فرق إطفاء تكافح حريقا في أوكرانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدلي بتصريح عن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا
اليوم 22:17
عودة سياح فضاء داروا لأول مرة حول قطبي الأرض
الأخبار العالمية
عودة سياح فضاء داروا لأول مرة حول قطبي الأرض
اليوم 21:56
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
تحذير أممي من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف
اليوم 21:32
47 دولة تشارك في تحدي صير بني ياس للترايثلون
الرياضة
47 دولة تشارك في تحدي صير بني ياس للترايثلون
اليوم 21:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©