زيلينسكي يدلي بتصريح عن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن خطة نشر قوة عسكرية أجنبية في أوكرانيا في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي إنه التقى بقادة عسكريين من فرنسا وبريطانيا في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم لمناقشة الخطة، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن في غضون شهر.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي في كييف، أن "مجموعات العمل" العسكرية ستجتمع مرة واحدة أسبوعيا في الوقت الراهن لمناقشة تفاصيل الخطة.

وذكر أن تركيا بوسعها لعب دور مهم للغاية في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه بحث ذلك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.