ترامب يحدد مهلة لبيع تيك توك إلى مشتر أميركي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه بصدد التوقيع على أمر يقضي باستمرار عمل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 75 يوما أخرى، في إطار سعيه إلى التوصل إلى اتفاق بشأن شراء التطبيق من قبل جهة أميركية.

كان الكونغرس قد أمر بشراء المنصة بحلول 19 يناير الماضي، أو حظرها في الولايات المتحدة. لكن ترامب مدد الموعد حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سعى للتفاوض على اتفاق لإبقائها مستمرة.

وتلقى ترامب مؤخرا مجموعة من العروض من الشركات الأميركية التي تسعى لشراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير، ولكن الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، "بايت دانس" الصينية، أصرت على أن المنصة ليست للبيع.