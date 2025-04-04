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كوريا الجنوبية تفتح باب الترشح لانتخابات رئاسية مبكرة

كوريون يحتفلون بقرار المحكمة الدستورية
5 ابريل 2025 00:59

سول (وكالات)

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قالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتباراً من يوم أمس، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه، فيما تعهد الرئيس المؤقت هان دوك سو بالإشراف على انتخابات رئاسية سلسة ونزيهة.
وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية، وباتت كوريا الجنوبية على موعد مع انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.
وعزلت المحكمة الدستورية، أمس، يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانيا لعزله، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.

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