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الجيش اللبناني يضبط شاحنة محملة بالأسلحة في بعلبك

أفراد من الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا (أرشيفية)
5 ابريل 2025 00:59

بيروت (الاتحاد)

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ضبطت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أمس، شاحنة محملة بالأسلحة الحربية في منطقة حي «الشعب - بعلبك» شرقي لبنان. 
وأوقف الجيش اللبناني مواطنين لبنانيين وشخصاً من التابعية السورية في بعلبك لحيازتهم أسلحة حربية. 
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه «ضبطت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، وذلك في منطقة حي الشعب - بعلبك».
وأضاف البيان أن «وحدة من الجيش أوقفت في منطقة يونين - بعلبك المواطن (ز. ك) لحيازته سلاحاً حربياً وكمية من الذخائر، كذلك أوقفت الوحدة في منطقة الطيبة - بعلبك المواطن (هـ. ا) والسوري (ن. م) لإطلاقهما النار وحيازتهما سلاحاً حربياً وكمية من الذخائر».
وسلمت المضبوطات، بحسب البيان وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وفي سيق آخر، بدأت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، أمس، زيارة إلى العاصمة بيروت، للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين.
وأفادت وكالة الأبناء اللبنانية الرسمية بـ«وصول الموفدة الأميركية أورتاغوس، إلى بيروت بعد ظهر الجمعة بهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين».

الجيش اللبناني
لبنان
بعلبك
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