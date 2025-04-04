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الأمم المتحدة: ألغام الحوثي تهدد حياة سكان الحديدة

خلال إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
5 ابريل 2025 00:59

عدن (الاتحاد)

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أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» أن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة، التي زرعتها ميليشيات الحوثي، لا تزال تشكل تهديداً خطيراً لحياة السكان في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وأشارت البعثة في بيان بمناسبة «اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام»، إلى مقتل وإصابة 93 مدنياً في الحديدة خلال عام 2024 فقط بسبب هذه الألغام، داعية إلى تكثيف الجهود لإزالة الألغام.
وتؤكد تقارير حقوقية أن ميليشيات الحوثي، هي الطرف الوحيد المسؤول عن زرع ملايين الألغام في اليمن، وأن الحديدة تُعد من أكثر المناطق تضرراً.

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