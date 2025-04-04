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مستوطنون يهاجمون رعاة فلسطينيين في بيت لحم

مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
5 ابريل 2025 00:59

رام الله (الاتحاد)

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هاجم مستوطنون متطرفون، أمس، رعاة أغنام فلسطينيين في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكر شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في بيت لحم قرب قرية «المنية» واعتدوا عليهم بالضرب وحاولوا سرقة القطيع.
وأشاروا إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين تدخل على إثرها الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنين أطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع.
وبين الشهود أن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء ذلك وتم علاجهم ميدانياً.
وفي السياق، كشفت منظمتان إسرائيليتان، أمس، أن عنف وإرهاب المستوطنين أدى إلى تهجير مئات العائلات من منازلها في 7 تجمعات رعويّة فلسطينية بالضفة الغربية خلال أقل من عامين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: «مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون»، إن «تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لسياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين».

مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
بيت لحم
إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
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