فلسطين تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

نيويورك (الاتحاد)

طالب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن بنيويورك، خلال جلسة خاصة لبحث العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ضمن بند الحالة في الشرق الأوسط.

وقال الخطيب إنه «يجب توفير الحماية للعاملين بالمجال الإنساني في غزة»، محذراً من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وطالب المسؤول الفلسطيني ‏الجيش الإسرائيلي بتقديم معلومات عن أحد أفراد طواقم الهلال الأحمر المفقودين في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب غزة.

وأكد أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة ينتهك القانون الإنساني، داعياً لإدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة وفتح المعابر.

‌‏وأشار الخطيب إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني خسر 30 من أفراد طواقمه في غزة، قبل حادثة حي السلطان في رفح.‌