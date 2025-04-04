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وزير الدفاع الأميركي يزور بنما قريبا

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث
5 ابريل 2025 00:41

يجري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث زيارة إلى بنما الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن البنتاغون الجمعة.
وجاء في بيان للمتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن هيغسيث "سيشارك في مؤتمر أمن أميركا الوسطى ويعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين في بنما".
وقال بارنيل إن المحادثات "ستدفع قدما بالجهود المستمرة لتعزيز شراكاتنا مع بنما وغيرها من دول أميركا الوسطى نحو (تحقيق) رؤيتنا المشتركة للسلم والأمن في النصف الغربي للكرة الأرضية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بـ"استعادة" قناة بنما.
وشقّت الولايات المتحدة القناة وافتتحتها في العام 1914 وظلت تحت الإدارة الأميركية حتى العام 1999. واستعادت بنما القناة في ذلك العام، بموجب اتفاق أبرم في العام 1977 مع الرئيس الديمقراطي آنذاك جيمي كارتر.

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المصدر: وكالات
بيت هيغسيث
بنما
مؤتمر أمني
قناة بنما
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