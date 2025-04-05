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رسوم ترامب على المنتجات البريطانية تدخل حيز التنفيذ

رسوم ترامب على المنتجات البريطانية تدخل حيز التنفيذ
5 ابريل 2025 08:20

تدخل التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 10% على المنتجات البريطانية حيز التنفيذ اليوم السبت، حيث استمرت أسواق الأسهم العالمية في الانخفاض بسبب فرض الضرائب على الواردات.
وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني يوم الجمعة في أسوأ يوم تداول له منذ بداية جائحة فيروس كورونا بينما هوت الأسواق في وول ستريت أيضا.
ومن المتوقع أن يقضي رئيس الوزراء كير ستارمر نهاية الأسبوع في التحدث إلى قادة دول العالم بشأن التعريفات، بعد اتصالين مع رئيسي ورزراء أستراليا وإيطاليا يوم الجمعة، حيث اتفق القادة على أن الحرب التجارية ستكون "مضرة للغاية"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
ومن المقرر أن تدخل التعريفة الأميركية "الأساسية" البالغة 10% على البضائع المستوردة من جميع أنحاء العالم حيز التنفيذ بعد الساعة 5 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت.

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المصدر: د ب أ
الرسوم الجمركية
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