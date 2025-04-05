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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار
5 ابريل 2025 09:10

 ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن عدد القتلى جراء زلزال ميانمار المدمر ارتفع إلى 3354 بالإضافة إلى 4850 مصاباً و220 مفقوداً.
وتعرضت ميانمار في 28 مارس الماضي لزلزال قوته 7.7 درجة وهو أحد أقوى الزلازل التي تشهدها البلاد في نحو قرن.
وهز الزلزال منطقة يقطنها نحو 28 مليون نسمة وتسبب في انهيار مبان منها مستشفيات وسوى تجمعات سكنية بالأرض وترك كثيرين دون طعام أو ماء أو مأوى.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الجمعة إن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يقلص المساعدات الإنسانية الملحة التي يحتاجها ضحايا الزلزال في المناطق التي يرى أنها تعارض حكمه.
وذكرت المفوضية أنها تحقق في 53 بلاغا عن هجمات شنها المجلس العسكري على معارضيه بطرق شملت غارات جوية منذ حدوث الزلزال. وشن الجيش 16 غارة بعد وقف إطلاق النار في الثاني من أبريل .
ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات تطلب التعليق.

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ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار المدمر
المصدر: د ب أ
زلزال
ميانمار
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