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الإسبان يستعدون للتظاهر احتجاجاً على نقص المساكن

الإسبان يستعدون للتظاهر احتجاجاً على نقص المساكن
5 ابريل 2025 09:37

 دعت منظمات المستأجرين الإسبان إلى مظاهرات في مختلف أنحاء إسبانيا اليوم السبت احتجاجاً على نقص المساكن معقولة الأسعار.
وتم التخطيط لأن تكون المظاهرات تحت شعار: "دعونا نضع حدا للتربح من المنازل". وقد تم توجيه الدعوة إلى الاحتجاجات في نحو 40 مدينة، من بينها بالما دي مايوركا وبرشلونة ومدريد، مع توقعات بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين.
ويطالب المنظمون بإنهاء المضاربات العقارية وإقامة المزيد من المساكن الاجتماعية وفرض قيود على تحويل المساكن إلى أماكن إقامة للعطلات وخفض الإيجارات ونزع الملكية.
ولسنوات، يتم بناء عدد محدود للغاية من المساكن في إسبانيا مع ارتفاع الإيجارات بشكل حاد. وتسببت تأثيرات السياحة الجماعية والفاخرة في حالة من الغضب، خاصة في مراكز العطلات مثل مايوركا وبرشلونة وفالنسيا ومالجا ومدريد.
ومع استمرار أعداد السائحين في تحطيم الأرقام القياسية في إسبانيا، فإن السكان منخفضي الدخل غير قادرين على تحمل تكاليف الإيجارات. 

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المصدر: د ب أ
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