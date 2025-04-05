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رئيس وزراء اليابان يبحث مع ترامب الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية

رئيس وزراء اليابان يبحث مع ترامب الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية
5 ابريل 2025 14:11

كشفت مصادر يابانية مطلعة عن اعتزام رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية .
ويعتزم إيشيبا مطالبة ترامب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية من خلال إلقاء الضوء على مساهمات اليابان  كأكبر مستثمر في الولايات المتحدة، حسبما قالت المصادر لوكالة جي.جي برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.
وستخضع المنتجات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة لتعريفات جمركية بنسبة 24% كجزء من خطط ترامب، التي أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي، لفرض تعريفات جمركية على الواردات من مجموعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقال إيشيبا في تصريحات تليفزيوينة خلال زيارة لمدينة أوساكا، غرب اليابان: "سأتحدث منطقيا عن مدى استفادة اليابان (من الولايات المتحدة)". وأضاف أن اليابان ستدرس ضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن اليابان ليس لديها خطط لفرض رسوم جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، قائلا: "لن نلجأ إلى مبدأ العين بالعين". 

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