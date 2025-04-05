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ترامب يدلي بأول تعليق بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية

ترامب يدلي بأول تعليق بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية
5 ابريل 2025 17:54

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الرسوم الجمركية التي فرضها على الشركاء التجاريين ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن "هذا الأمر لن يكون سهلا"، داعيا إلى "الصمود".
في أول تعليق له بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ، قال الرئيس الأميركي، على منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي المملوكة له، أن "الصين تلقت ضربة أكثر شدة بكثير (مما تلقت) الولايات المتحدة (...) نستعيد وظائف وشركات كما لم نستعد من قبل (...)".
وأضاف ترامب "إنها ثورة اقتصادية وسنربح. اصمدوا، هذا الأمر لن يكون سهلا، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية".
تأتي تصريحات ترامب فيما بدأ موظفو الجمارك الأميركية، اليوم السبت، تحصيل الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات من العديد من الدول. ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة.
دخلت الرسوم الجمركية الأولية، البالغة 10 بالمئة، حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأميركية عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش).

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المصدر: وكالات
الرسوم الجمركية
دونالد ترامب
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