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بريطانيا وفرنسا تخشيان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية

ستارمر يلتقي ماكرون (أرشيفية)
5 ابريل 2025 21:40

عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن مخاوفهما بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وقال مكتب ستارمر إن الزعيمين عبرا عن مخاوفهما خلال مكاملة هاتفية.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان "اتفق (الزعيمان) على أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".
وجاء في البيان "أبدى رئيس الوزراء والرئيس أيضا مخاوفهما بشأن التأثير الاقتصادي والأمني العالمي، ولا سيما في جنوب شرق آسيا".
واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق خلال الأسابيع المقبلة.

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المصدر: وكالات
كير ستارمر
إيمانويل ماكرون
الرسوم الجمركية
الحرب التجارية
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